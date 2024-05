Trani Air Show: le Frecce Tricolori debuttano domenica 12 maggio

TRANI - Trani si prepara a vivere un evento spettacolare, con le famose Frecce Tricolori che si esibiranno per la prima volta nei cieli della città domenica 12 maggio nell'ambito del "Trani Air Show".Il programma promette un'esperienza indimenticabile, con uno spettacolo acrobatico completo della Pattuglia Acrobatica Nazionale. L'evento sarà preceduto dalle prove generali che si terranno sabato 11 maggio, permettendo al pubblico di godere dello spettacolo in anteprima.Già dalla mattina dell'11 maggio, Piazza del Plebiscito ospiterà uno spazio espositivo dedicato all'aviazione, con stand della Rivista Aeronautica, Realtà Virtuale e simulatore di volo. Inoltre, l'Opera Nazionale dei Figli degli Aviatori (ONFA) organizzerà una raccolta fondi per sostenere gli eredi dei caduti in servizio dell'Aeronautica Militare.La Pattuglia Acrobatica Nazionale proporrà il suo spettacolo completo, che includerà anche una serie di acrobazie spettacolari. Quest'anno, la tappa a Trani è l'unica nel sud Italia per il 2024, prima di partire per una serie di air show in Canada e negli Stati Uniti nell'ambito del North Atlantic Tour.Lo spettacolo delle Frecce Tricolori avrà inizio alle ore 15:30 di domenica 12 maggio, nella zona del Santuario di Santa Maria di Colonna. Il giorno precedente, sabato 11 maggio, saranno effettuate le prove generali, consentendo al pubblico di assistere in anteprima alle evoluzioni acrobatiche senza l'utilizzo dei fumi colorati.Inoltre, sabato 11 maggio, saranno conferite la cittadinanza onoraria all’Aeronautica Militare e si terrà un concerto della Fanfara del Comando Scuole/3ª Regione Aerea, in collaborazione con l’accademia di tango "ASD PARA DOS TANGO" e lo studio di danza "SOUTH DANCE CENTER".L'evento promette di offrire uno spettacolo emozionante per tutti gli appassionati di aviazione e per i cittadini di Trani, che avranno l'opportunità di ammirare le acrobazie mozzafiato delle Frecce Tricolori nel cielo della loro città.