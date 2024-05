Trani, presentata nella storica boutique Nugnes la collezione Giorgio Armani Mare

L'esperienza offerta agli ospiti ha animato le splendide sale del palazzo ottocentesco e le sue terrazze, con un dj set.



Tra gli ospiti, anche Anna Dello Russo, già direttrice creativa di Vogue Japan, il noto fotografo Joseph Cardo, la travel blogger Manuela Vitulli, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e dei media internazionali.

TRANI - Si è conclusa a Trani la prima tappa del tour mondiale Giorgio Armani Mare per la presentazione dell’omonima collezione. Il viaggio dell’iconico brand, dopo la storica boutique Nugnes in Corso Vittorio Emanuele, toccherà altre località estive tra le più esclusive, da Porto Cervo a Sylt e Malibù, passando per St. Tropez, Cannes, Forte dei Marmi, offrendo ai clienti un'esperienza immersiva e coinvolgente, che cattura lo spirito autentico dell'estate italiana e la raffinatezza della collezione Giorgio Armani Mare.Giorgio Armani Mare propone capi raffinati realizzati con materiali pregiati e impalpabili come lini, cotoni garzati e cupro stampato, che riflettono l'eleganza e la ricercatezza del marchio.Il pop up, realizzato per l’occasione e visitabile fino al 24 giugno, è caratterizzato da fantasie stilizzate di palme tropicali nelle sfumature tenui del turchese, con dettagli nei colori del legno e dell’oro. Il take over ha incluso le otto vetrine su Corso Vittorio Emanuele e l’androne del palazzo.