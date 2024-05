Un Logo per la Solidarietà per rappresentare e promuovere l’Emporio della Salute

BARI - Mercoledì 15 maggio alle ore 17:00, nell’Auditorium del Villaggio del Fanciullo di Bari (Piazza G. Cesare 13), si svolgerà la manifestazione finale del Concorso “Un Logo per la Solidarietà”, con la premiazione dei primi tre loghi classificati, selezionati, da una giuria che verrà resa nota nel corso della cerimonia, tra centinaia di loghi presentati dagli alunnid elle scuole secondarie di primo grado, appartenenti alle agenzie educative territoriali con le quali si è stabilito un rapporto di partenariato, quali l’I.C. Massari-Galilei; l’I.C. Zingarelli e l’Istituto Preziosissimo Sangue.Il progetto, infatti, denominato RA.DI.CI. (RAccogliere. DIstribuire. Curare Insieme), che ha lo scopo di avviare una massiccia campagna di diffusione e sensibilizzazione nelle fasce giovanili, sui temi della solidarietà, per educare al valore dell’essere a servizio dei soggetti in situazione di instabilità a vari livelli, è stato promosso da l’Associazione Rogazionisti di Cristo Re Onlus, finanziato dal Comune di Bari, Assessorato al Welfare – Settore Osservatorio per l’inclusione sociale ed il contrasto alla povertà, per proseguire e implementare, con ulteriori interventi innovativi e sperimentali, l’esperienza pilota avviata, ormai da qualche anno, con la gestione dell’Emporio della Salute.Notevole e di pregio la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi, nel cercare soluzioni grafiche in grado di comunicare con immediatezza il valore della solidarietà. I loro lavori saranno tutti esposti in mostra e visibili in un salone del Villaggio del Fanciullo.Alla Cerimonia di Premiazione interverranno: Padre Vincenzo D’Angelo – Parroco – Superiore “Villaggio del Fanciullo”, don Lino Modesto – Direttore Caritas Bari-Bitonto, Francesca Bottalico – Assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesco Di Molfetta – Delegato territoriale Fondazione Banco Farmaceutico, Gianni Vacca – Responsabile Emporio della Salute, Caterina Sabatelli – PoEQ Attuazione Politiche sociali Povertà e Immigrazione Comune di Bari, Manuela Baffari – Dirigente scolastico I.C. “N.Zingarelli” Bari, Alba De Cataldo – Dirigente scolastico I.C. “Massari Galilei” Bari, suor Francesca Palamà – Preside scuola secondaria primo grado “Istituto Preziosissimo Sangue” Bari, Enzo Quarto – giornalista.