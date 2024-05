'Beatles for Peace': celebrando i 30 anni di EMERGENCY a Bari

BARI - Questa sera, la città di Bari si riempirà di musica e di spirito di pace in occasione del trentesimo anniversario dalla fondazione di EMERGENCY, un'organizzazione impegnata nella fornitura di cure sanitarie gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.L'evento "Beatles for Peace", che avrà luogo presso il Dexter in via G. Petroni 127/A, sarà arricchito dalla performance della Mike Zonno Band and Friends, regalando al pubblico una serata di buona musica e di solidarietà.Fondata nel 1994, EMERGENCY ha offerto cure mediche gratuite e di alta qualità a oltre 13 milioni di persone in tutto il mondo, senza fare alcuna distinzione di etnia, religione, orientamento politico o sessuale. Il principio cardine della loro missione è stato sempre quello di diffondere un modello di medicina fondato sui diritti umani, con un focus particolare su tre principi fondamentali: eguaglianza, qualità e responsabilità sociale.Attualmente, EMERGENCY opera in diverse aree del mondo, tra cui Afghanistan, Eritrea, Iraq, Italia, Sierra Leone, Sudan, Uganda, oltre ad avere attività di soccorso e salvataggio nel Mediterraneo centrale con la nave "Life Support".L'evento di questa sera non solo celebra il traguardo importante dei 30 anni di impegno e dedizione di EMERGENCY, ma rappresenta anche un'opportunità per riflettere sull'importanza della solidarietà e della cooperazione internazionale nella promozione della pace e della salute globale.