Una nascita straordinaria: Bari accoglie un nuovo arrivo durante la Festa di San Nicola

BARI - La festa di San Nicola a Bari, uno degli eventi più attesi e sentiti dalla comunità, ha regalato un momento indimenticabile a una famiglia che stava per accogliere un nuovo membro. Mentre una donna incinta passeggiava tra le vie del centro per godersi l'atmosfera festosa, ha iniziato il travaglio, creando momenti di tensione per la futura mamma e chi le stava intorno.Fortunatamente, quattro agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari sono intervenuti prontamente. Hanno creato uno spazio intorno alla donna, allontanando le persone presenti, per permetterle di prendere aria e aspettare l'arrivo del 118, il servizio di emergenza medica.La donna è stata poi trasportata al Policlinico di Bari in ambulanza, con una scorta della Polizia che ha garantito un percorso sicuro, considerando l'affluenza di persone in centro. Si tratta di una storia che ha un lieto fine: dopo la corsa in ospedale, la mamma ha dato alla luce la sua dolce creatura, che è venuta al mondo proprio durante la festa di San Nicola.Questo momento di gioia e di emozione ha reso ancora più speciale la celebrazione della festa patronale per tutta la comunità di Bari, dimostrando ancora una volta quanto sia importante il sostegno e la prontezza delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza nelle situazioni più delicate e inattese.