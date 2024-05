Una primavera di stile, all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità

Il brand 2117 of Sweden porta avanti il suo obiettivo di creare un futuro migliore per gli amanti della montagna e dell’outdoor, per tutti coloro che ricercano quel senso di libertà che solo la natura sa offrire. Con l’arrivo della primavera e dell’estate sarà ancora più emozionante assaporare questa sensazione impagabile, vestendo i capi della collezione SS24.

La comodità e l'ottima vestibilità della giacca Kruppa di 2117 of Sweden, lo smanicato ultra funzionale adatto alle tue giornate outdoor, che siano queste in sella alle due ruote, escursioni di trekking o una camminata al tramonto. Il capo presenta una parte imbottita, composta da poliestere (riciclato al 30%) e lana (40 g), e una parte posteriore elasticizzata in nylon e spandex.

Kruppa è impermeabile e traspirante, grazie al trattamento DWR – privo di PFC, e assicura una protezione efficace dal vento. Le due tasche e la coulisse in vita, oltre a donare un tocco di stile, garantiscono comfort durante tutta l’attività.

Le giacche sono disponibili in vari colori: black, lake blue e forest green.

2117 of Sweden è distribuito da Oberalp Spa, con sede a Bolzano.

Per info: https://www.oberalp.com/it