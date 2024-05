Al via la nuova edizione di 'Monferrato Stage', la rassegna che unisce enogastronomia e musica

Al via sabato 11 maggio la 9ª edizione MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche che caratterizzano il Monferrato alla musica, da sempre elemento di aggregazione universale, al fine di valorizzare e far conoscere sempre più il territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria con 17 eventi in programma fino al 31 agosto.

VILLAFRANCA D’ASTI (Asti) ospiterà il primo appuntamento dell’edizione 2024 della rassegna, in occasione della fiera enogastronomica Maiale d’Autore.

Dopo l’esibizione di MAX MARELLO BAND sotto i portici Comunali alle ore 19.30, il main stage in Piazza delle Pollaie dalle ore 21.45 vedrà live FEDERICO POGGIPOLLINI & THE CRUMARS BAND. Lo storico chitarrista di Luciano Ligabue, accompagnato dalla sua band, proporrà uno show ricco di omaggi ai grandi successi della musica italiana e internazionale che hanno influenzato la sua carriera da Lucio Battisti a Lucio Dalla, da Luciano Ligabue a Pino Daniele, passando per Gianni Morandi, dai Beatles ai Queen e ai Rolling Stones.

A seguire, alle ore 23.30, DJ ROBERTINO farà ballare e saltare tutto il pubblico del Monferrato On Stage sulle note del suo dj set.

Dalle ore 19.30 sarà aperto lo stand delle Pro loco di Villafranca, Cantarana, Maretto, Roatto e San Paolo con Vinivilla. Per questo evento verranno presentati piatti tipici della tradizione monferrina e specialità di maiale abbinati ai vini astigiani.

Per tutti gli eventi della rassegna la proposta gastronomica sarà supportata e coadiuvata da Asti Agricoltura-Confagricoltura che sarà coinvolta nella fornitura di prodotti, mentre la proposta dei vini è curata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e da tutte le associazioni di produttori ad esso aderenti, che rappresentano la vera tipicità del Monferrato.

Il cocktail bar Cocchi Bosso, che storicamente segue le serate di Monferrato On Stage, quest’anno si presenta in veste rinnovata: oltre agli storici partner Vermouth Cocchi e Distilleria Bosso, l’offerta sarà arricchita dalla presenza di un bartender frutto della nuova collaborazione con Il Cicchetto, cocktail Bar di Asti e locale di riferimento per il Gyn.

I biglietti per i concerti di Gabry Ponte, Alex Britti ed Edoardo Bennato sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, Vivaticket.com e Ticketmaster.it. Tutti gli altri eventi sono ad ingresso gratuito.