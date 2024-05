Valenzano, oltre 300 persone alla riapertura di Parco Carducci

VALENZANO - Parco Carducci è tornato a vivere. Circa 300 persone hanno partecipato domenica 26 maggio alla festa di riapertura di una delle ville più frequentate dalla popolazione locale. Negli ultimi mesi l’area è stata oggetto degli interventi di riqualificazione previsti dal progetto "Greening Urbano, rifunzionalizzazione e riconnessione delle aree a verde pubblico nello spazio urbano", finanziati da fondi PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 – Piani Urbani Integrati).“Sono stati mesi lunghi ma è bello oggi vedere tante bambine e tanti bambini tornare a vivere questo spazio che è di tutti - ha commentato il sindaco di Valenzano Giampaolo Romanazzi durante la cerimonia di riapertura - Ringrazio chi ci ha lavorato in questi mesi perché l’intervento è stato importante, sebbene si sia provato a mantenere quello che era lo spirito iniziale di questa piazza”.Il Parco Carducci è stato oggetto di una profonda riqualificazione. L’area verde oggi è più sicura grazie ad una serie di interventi che, da un lato, hanno risolto le criticità del Parco, in particolare la pavimentazione sconnessa; dall’altro, hanno salvaguardato e ripristinato arredi e materiali già presenti che necessitavano però di interventi di manutenzione.Circa l’80% della pavimentazione è stata sostituita con una nuova pavimentazione in calcestruzzo giallo rosso e grigio, intervallata da lastre di pietra per più 3000 mq totali. Sono stati ripristinati i cordoli, le ringhiere, le panchine in pietra e la fontana di acqua potabile. Sono state pitturate le murature e il gazebo. Sono stati installati 10 nuovi cestini gettacarte e 6 nuove panchine in legno con schienale. L’area giochi è stata resa più sicura con l’installazione di una nuova pavimentazione antitrauma di ultima generazione. Alla fontana, anch’essa riparata, è stata affiancata una vasca di compensazione prima inesistente. È stato infine sistemato l’impianto d’irrigazione, con parti nuove della centralina e valvole”.“C'è ancora qualcos'altro da fare – aggiunge il sindaco Romanazzi - ma nel frattempo abbiamo deciso di restituire questo spazio alla popolazione che tanto lo richiedeva”.La nutrita presenza di pubblico alle attività organizzate dall’associazione Forte Piano conferma quanto Parco Carducci fosse atteso. Un’occasione per rilanciare l’impegno ad un maggior controllo da affiancare però alla necessità di una responsabilizzazione diffusa nella cura del bene. “Lascio tutti quanti con una preghiera - chiude il sindaco Romanazzi - noi faremo la nostra parte per controllare meglio questa zona che deve essere di tutti. Io confido che tutta la cittadinanza faccia la sua parte. Prendiamoci cura di questo spazio, viviamolo per stare insieme".