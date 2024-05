Vito Fuggetti, a Taranto l’eccellenza nella pizza gluten free

TARANTO - Anche il noto pizzaiolo tarantino Vito Fuggetti tra gli ospiti della cerimonia del Premio Arcimboldo d’Oro 2024.La cerimonia del prestigioso premio si è svolta la scorsa settimana nella suggestiva location di Villa Elisabetta Luxury Events.Fuggetti era stato premiato già lo scorso febbraio con ben 2 pennelli. Di notevole impatto, successivamente, è stata la sua partecipazione al Campionato Mondiale di Parma 2024, in cui ha gareggiato nella categoria ‘senza glutine’. Ed è in quest’ambito che Fuggetti è da tempo specializzato: infatti, è in costante aggiornamento e formazione dal 2007, senza sosta e con grande dedizione.Oggi il ristorante pizzeria di Taranto “Spicchi e Morsi” rientra anche tra i ristoranti raccomandati dall’AIC (l’Associazione Italiana Celiachia).Il successo ottenuto da Fuggetti al Campionato Mondiale di Parma è scaturito nell’ideazione della pizza “A Sud s’ppò ffà”. Un mix di sapori made in Taranto e Made in Italy, che richiama le due squadre che hanno gareggiato in collaborazione al Campionato: pomodorino giallo, ciliegino rosso, mozzarella fior di latte e capocollo di Martina Franca.Fuggetti si prepara così ad affrontare nel suo lavoro la stagione estiva, ormai alle porte, ma tante sono le sfide che ancora lo attendono e i successi che ci riserverà.