Volo Ryanair Venezia-Brindisi in ritardo di quasi 4 ore: 250 euro di compensazione per i passeggeri

BRINDISI - Una giornata da incubo per molti passeggeri si è trasformata in una lunga attesa all'aeroporto di Venezia Marco Polo. Il volo Ryanair FR358 diretto a Brindisi, previsto per partire alle 07:45, ha subito un ritardo di quasi 4 ore, atterrando finalmente alle 13:09, mercoledì 15 maggio.I passeggeri, impazienti di raggiungere la città pugliese, hanno dovuto affrontare un disagio considerevole, trascorrendo ore all'interno dell'aeroporto di Venezia a causa del ritardo del volo.Tuttavia, c'è una luce in fondo al tunnel per i passeggeri colpiti da questo disservizio. Grazie all'assistenza gratuita di ItaliaRimborso, essi hanno la possibilità di ottenere una compensazione pecuniaria di 250 euro. Il ritardo del volo, infatti, sembra essere stato causato da problematiche della compagnia aerea, e il team di ItaliaRimborso sostiene che ci siano le basi per applicare il Regolamento Comunitario 261/2004, che prevede compensazioni in caso di ritardi aerei.