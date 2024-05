Volo THY A333 Milano-Istanbul guasto al motore, aereo rientra a Malpensa subito dopo il decollo

L’aereo avrebbe dovuto decollare alle 19.40 per essere atteso a Istanbul alle 23.40. Da quanto viene riferito, l'Airbus A330, subito dopo il decollo, ha avuto un problema al motore ed è rientrato a Malpensa. La corsia 35 è stata chiusa dopo l'atterraggio. Nessuno è rimasto ferito. Il volo è stato cancellato. L'aereo dell'incidente è ancora a terra a Milano circa 24 ore dopo il rientro.





Un’inchiesta evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,è stata aperta per chiarire i motivi del disservizio. I vigili del fuoco dell'aeroporto, come accade di norma in questi casi, sono stati chiamati come misura precauzionale.





MILANO - Il 17 maggio, un Airbus A330-300 della THY Turkish Airlines, targato TC-JOK, in volo TK-1876 da Milano Malpensa (Italia) a Istanbul (Turchia), stava uscendo dalla pista 35L di Malpensa quando è stato osservato del fumo da uno dei motori (CF6). L'equipaggio ha interrotto la salita a 6000 piedi ed è rientrato a Malpensa per un atterraggio in sicurezza sulla pista 35R circa 30 minuti dopo la partenza.