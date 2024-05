Workshop 'Dai Miti archetipici della famiglia alle pulsioni contemporanee'

Dettagli e Modalità di Partecipazione



Il workshop prevede un contributo spese di €10,00, che include il materiale didattico. Per i partecipanti in presenza, il pagamento avverrà in contanti, mentre per chi parteciperà online, il pagamento sarà tramite ricarica su carta. Per confermare la partecipazione, è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/oZCir1uWUJYKwX5B9



Il workshop esplorerà come, per secoli, la saggezza femminile sia stata trascurata e dimenticata, nonostante fosse fondamentale per la protezione e la crescita dei figli. Si discuterà dell'evoluzione degli archetipi familiari e del loro impatto sulla società contemporanea.



Archetipi Maschili e Femminili : Zeus, Poseidone e Ade come rappresentanti dell'archetipo paterno; Giunone, Venere, Demetra, Athena e Artemide come figure archetipiche del femminile.

: Zeus, Poseidone e Ade come rappresentanti dell'archetipo paterno; Giunone, Venere, Demetra, Athena e Artemide come figure archetipiche del femminile. Cambiamento Culturale : L'evoluzione dello stile paterno e il suo impatto sulla società e sulla psiche umana.

: L'evoluzione dello stile paterno e il suo impatto sulla società e sulla psiche umana. Famiglia e Ansia Genitoriale: L'influenza delle aspettative e delle ansie dei genitori sui figli, e come queste possano generare comportamenti ansiosi nei giovani.



Partecipare a questo workshop offre l'opportunità di comprendere meglio le radici archetipiche dei ruoli familiari e come queste influenzano le dinamiche contemporanee. Gli strumenti e le conoscenze acquisite saranno utili per affrontare le sfide legate alla genitorialità e alla gestione delle ansie familiari in modo più consapevole e informato.



Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare gli organizzatori. Non perdete questa occasione per approfondire temi fondamentali e arricchire la vostra pratica professionale.



FOGGIA - Il 24 maggio alle ore 18:00, presso lo studio "PARLIAMONE" in via G. Calvanese 7 a Foggia, si terrà il workshop dal titolo "Dai Miti archetipici della famiglia alle pulsioni contemporanee". Questo evento, valido per l'aggiornamento dei Counselor della regione Puglia iscritti nel registro nazionale S.I.Co. e con rilascio di CAP S.I.Co., è organizzato in collaborazione con PSICOLOGI ITALIA Roma.