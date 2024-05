A Bisceglie la 'Merenda nell’Uliveta'

Ore 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00: Visita al Casale con merenda a base di olio EVO a cura della Pro Loco;

Ore 9.30: Corsa tra gli ulivi con merenda finale in collaborazione con "Bisceglie Running".

Percorso di ciclocross con merenda a cura della Ludobike;

Prova di Tiro con l'arco a cura del "Gruppo Arcieri Biscegliesi”;

Stand Biciliae con Bici-Parcheggio custodito;

Teatro di burattini a cura di Alessio Sasso;

Yoga Namas tra gli ulivi a cura di Susanna Petruzzelli;

Laboratorio Ambientale per bambini a cura di Raffaele Annese;

Stand gastronomici e di intrattenimento.

Si invitano adulti e bambini a raggiungere il casale in bici per vivere insieme questa giornata all'insegna della natura, della salute e del divertimento.

BISCEGLIE - Un'esperienza unica e rigenerante, un viaggio attraverso il quale adulti e bambini scopriranno aspetti sconosciuti del mondo dell'olio e dell'ulivo. Tutto questo sarà l’evento “Merenda nell’Uliveta” che si terrà domenica 26 maggio dalle ore 9 alle 13.30 al casale di Zappino, a Bisceglie. La manifestazione è organizzata dal Comune di Bisceglie con il patrocinio di Associazione Nazionale Città dell’Olio, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Puglia, Polo Arti, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Agenzia Nazionale del Turismo, Puglia Promozione, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Gal Ponte Lama.La giornata avrà inizio alle ore 9 con la visita allo storico Casale di Zap pino, che aprirà una mattinata ricca di attività immersi in un uliveto. Sarà possibile partecipare a una varietà di esperienze: dalla corsa al ciclocross, dallo yoga al laboratorio ambientale, dal tiro con l'arco agli spettacoli di burattini.Ogni esperienza sarà arricchita da un percorso di degustazione di olio prodotto dalle aziende biscegliesi, una vera e propria merenda impreziosita dal racconto delle caratteristiche organolettiche a cura dell'esperto Raffaele Storelli.L’evento è organizzato in collaborazione con Naturalia, Biciliae, Bisceglie Running, Terrae Ophrys, Namas, Mastrodonato, Asd Ludobike, U Chiazzeéire e Alexart.