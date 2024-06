24 ore di Le Mans: la Ferrari vince per la seconda volta consecutiva

24 Heures du Mans fb

La Ferrari ha vinto per il secondo anno consecutivo la 24 ore di Le Mans anche per merito dell'italiano Antonio Fuoco, componente del terzetto appartenente all'equipaggio della Rossa di Maranello. Bene l'altra Ferrari, giunta terza e condotta per un periodo della gara da Antonio Giovinazzi. Il pilota originario di Martina Franca non è riuscito a bissare il successo dell'anno scorso a causa delle numerose soste ai box e dei doppiaggi che caratterizzano la leggendaria corsa francese. Da essa, all'indirizzo dell'automobilismo italiano, sono giunte altre note positive quali il decimo posto della Lamborghini e il quattordicesimo posto di Isotta Fraschini.