Orrore in un parco divertimenti dell'Oregon: 28 persone appese a testa in giù per mezz'ora da un'altezza di 30 metri

"Ero entusiasta all'idea di fare la passeggiata. Ma quando sei rinchiuso lì, perdi tutta l'eccitazione," ha detto Allen alla rete locale KGW8. I funzionari del parco divertimenti, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno risarcito i passeggeri rimborsando il prezzo del biglietto. I funzionari del parco divertimenti hanno avvisato i servizi di emergenza, che sono arrivati 25 minuti dopo. Una persona con problemi di salute è stata portata in ospedale, ma secondo i funzionari del parco divertimenti nessuno dei passeggeri è rimasto gravemente ferito. Due adolescenti di Portland, Daniel Allen e Jordan Harding, erano andati al parco divertimenti per festeggiare il diploma di scuola superiore. Hanno accaparrato i biglietti per AtmosFEAR, ma poco dopo si sono ritrovati appesi a testa in giù.

Decine di persone appese a testa in giù da un'altezza di 30 metri in un parco divertimenti dell'Oregon hanno vissuto mezz'ora di ansia finché i vigili del fuoco non sono riusciti a liberarle. La giostra AtmosFEAR presso il parco divertimenti Oaks Park vicino a Portland, Oregon, è stata inaugurata nel 2021 ed è stata operativa per offrire agli avventori l'esperienza di molteplici colpi di scena nell'aria, ma venerdì un malfunzionamento ha provocato l'intrappolamento di 28 persone a testa in giù e il loro piedi verso il cielo.