A Putignano 'Sonic Town' è Out of The Blue: tre appuntamenti con la musica originale e indipendente

L’idea alla base di Sonic Town, rassegna di suoni e rumori periferici, continua a rimanere quella delle origini: una rassegna indipendente, inclusiva e accessibile, che crede nell’importanza di creare un luogo di fruizione e condivisione della musica per chiunque desideri frequentarlo.Appuntamento dunque, all’ex Macello di Putignano, con un viaggio lungo tre serate per incontrare suoni nuovi e inaspettati, con l'obiettivo di fare un salto nel vuoto e abbandonare i luoghi dei nostri ascolti ordinari.“Abbraccia l’incertezza, apriti alla contaminazione, allontanati dai percorsi già tracciati, segui solo la musica”È la frase che apre questa nuova edizione, e si ispira al concetto di out of the blue, citato nella celebre canzone di Bowie Ashes to Ashes, che indica l'imprevista sorpresa nello scoprire qualcosa di folle, che si distacca dalle regole, da un percorso già tracciato, permettendoci di esplorare in totale libertà nuove sonorità. Out of the blue è l'inaspettato e l'inatteso, uno pugno in faccia che ti sorprende e ti sconvolge, come un fulmine a ciel sereno.Inoltre Sonic Town, da anni è un momento importante per l’associazione Radio JP, che a Putignano conta 54 iscritti e da più di 10 anni incentiva attraverso numerose attività di musica, radio, cinema e volontariato, aggregazione sociale e culturale, mettendo a disposizione le proprie abilità ed il proprio tempo libero in forma del tutto volontaria. È per questo motivo che durante le serate del festival saranno momento di incontro anche con realtà amiche e attive sul nostro territorio come Sud Est Donne, APE Appulo Lucana, Inferno 05, Tracanelupa, Museo TAM, Kilometro124 e Klap Hub.Phonesex93 // Archivo Futuro// aftershow The Verol dj setLoraaxis // Irossa // aftershow Central SoundsystemHealthy God // FUUG // aftershow Radio JP Soundsystem