A Torre Canne e Savelletri arriva la Notte Verde dei bambini

FASANO – La città di Fasano ospita nella settimana dal 1° al 6 luglio la cerimonia di premiazione della Bandiera Verde, e tra le attività correlate al riconoscimento che premia le spiagge adatte ai bambini, scelte da 2.949 pediatri italiani e stranieri, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Lab Comunication di Concetta Renna, ha organizzato nelle frazioni marine due serate dedicate ai bambini: la Notte Verde dei Bambini.SI comincia giovedì 4 luglio a Torre Canne con spettacoli ed attrazioni dislocati in Piazzale del Faro, Piazza del Porto e Via del Faro. A partire dalle ore 21:00. A rendere entusiasmante la serata ci saranno le mascotte e i personaggi Disney, il suggestivo spettacolo di Magia, il meraviglioso mondo delle Bolle Giganti, l’equilibrista Slinky Man, l’esilarante Ventriloquo, la magia delle Ombre Cinesi, il super Robot Led e Super Mario Bros Gigante.Venerdì 5 luglio a Savelletri, sempre alle ore 21:00, ancora spettacoli ed attrazioni dislocati in Via Fiume e Via del Porto. A divertire ed intrattenere bambini e famiglie ci saranno le mascotte e i personaggi Disney, l’equilibrista Slinky Man, l’esilarante Balloon Man, la magia delle Ombre Cinesi, il meraviglioso mondo delle Bolle Giganti, il suggestivo spettacolo di Magia, lo strepitoso spettacolo del Giocoliere e il divertente Video Selfie 360°.I due appuntamenti con la Notte Verde dei Bambini di giovedì 4 luglio a Torre Canne e venerdì 5 luglio a Savelletri, promossi dall’amministrazione Comunale nell’ambito della settimana delle premiazioni della Bandiera Verde, sono gratuiti.