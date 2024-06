Tragedia a Castrignano dei Greci: anziano trovato morto con segni di percosse

CASTRIGNANO DEI GRECI – Un anziano di 82 anni, Fernando Monte, è stato trovato morto nella sua abitazione. Sul corpo dell’uomo sono state riscontrate evidenti ecchimosi e segni di percosse, segnalando una possibile aggressione.Il corpo senza vita di Monte è stato scoperto dalla figlia, che si era recata a trovarlo. In casa era presente anche il badante dell'anziano, un uomo di 36 anni di nazionalità moldava. Quest'ultimo è stato trovato in stato confusionale e non è stato in grado di fornire spiegazioni; successivamente, è stato trasportato in ospedale.Secondo le prime ricostruzioni, la figlia, rientrata dal mare e residente al piano superiore della stessa abitazione, ha notato il badante nudo fuori dalla porta, in evidente stato di confusione. Preoccupata, è entrata nell’appartamento e ha trovato il corpo del padre riverso per terra.Il badante lavorava per l'anziano da circa due anni e, fino ad ora, non erano emersi problemi particolari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini per chiarire le circostanze di questa tragica morte.