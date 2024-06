A Trani 'Una Notte al Museo'

TRANI - La Fondazione S.E.C.A. venerdì 21 giugno organizza nel Polo Museale di Trani “Una Notte al Museo”, un’attività insolita ma decisamente entusiasmante.Un’autentica notte interamente trascorsa all’interno di un vero e proprio Museo durante la quale tutti i bambini avranno la possibilità di visitare in notturna la sezione Archeologica del Museo Diocesano in un modo unicamente suggestivo: al buio, muniti solo di torce, nel silenzio della notte.Il percorso notturno consentirà di conoscere meglio le tracce, i reperti e le collezioni archeologiche del museo per poi proseguire con un momento ludico nella “Corte” di Palazzo Lodispoto.Il programma delle attività, che si svilupperanno dalle ore 21 alle ore 8 del giorno successivo, parte con la visione nella Sala Conferenze del Polo Museale del film “Maurice – Un topolino al Museo” (2023), una storia di amicizia tra un buffo topolino e un gattino in cerca del proprio posto nel mondo.Si continua con il laboratorio creativo in cui i partecipanti riprodurranno con il das un reperto archeologico custodito nel Museo Diocesano.Al termine delle attività, tutti a dormire nel sacco a pelo in “Corte” per poi risvegliarsi al mattino alle 8 in un ambiente del tutto inusuale qual è “il Museo” e concludere con una buona colazione nella Caffetteria del Museo un’esperienza unica, indimenticabile e da raccontare.Partecipazione fortemente consigliata per bambini a partire dagli 8 anni, con un contributo di € 15 (comprensivo del costo della colazione).Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0883.58.24.70 – email. info@fondazioneseca.itN.B.: Eventuali segnalazioni di allergie/condizioni particolari dei bambini sono da comunicare preventivamente agli operatori del Polo Museale.