Lecce, dal 19 al 22 giugno 'Lecce e la Terra d'Otranto nelle antiche stampe dal '500 all'800' nella Fondazione Palmieri

- Come sono state rappresentate dai geografi e dai cartografi, la Città di Lecce e la Terra d’Otranto dal ‘500 all’’800, prima dell’avvento della fotografia? A dare una risposta sarà l’evento intitolato "Lecce e la Terra d’Otranto nelle antiche stampe dal ‘500 all’‘800", una esposizione che sarà visitabile da mercoledì 19 giugno a sabato 22 giugno, presso la Fondazione Palmieri, in Vico dei Sotterranei a Lecce (ingresso libero, 10.30-13; 17.30-20.30). La mostra si concluderà con un convegno in programma sabato 22 giugno alle ore 10.30, sempre presso la sede della Fondazione.