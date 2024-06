Ad Libitum Festival: musica e cultura nel cuore di Polignano a Mare

Prossimi appuntamenti da non perdere



Il calendario di Ad Libitum prosegue con altri imperdibili eventi, come il concerto "The Long Road Home" il 6 luglio, che attraverserà secoli di storia del canto Anglo-Sassone con Shannon Anderson, Nicola Nesta, Leo Binetti e Ievgeniia Iaresko. Ancora, il 19 luglio, "Il mio nome è Odisseo" trasformerà Cala Paguro in un suggestivo approdo sicuro per raccontare il mito di Odisseo, con Sax Nicosia nel ruolo principale.



Una rassegna che valorizza il territorio



Nata nel 2015 come una semplice rassegna concertistica, Ad Libitum si è evoluta negli anni, arricchendo la sua programmazione e creando sinergie tra beni architettonici, arte, storia e cultura locale. Con oltre 25 produzioni annuali e la partecipazione di più di 100 artisti, molti dei quali under 35, la manifestazione non è solo un evento culturale ma anche un motore di sviluppo per il sud barese.





Informazioni utili e biglietti



I biglietti per gli eventi di Ad Libitum sono disponibili al prezzo di 13 euro intero, 10 euro ridotto per under 25 e over 65, con abbonamenti che variano da 100 a 150 euro. Le prevendite sono attive presso il botteghino, punti fisici del circuito Vivaticket e online su



Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del festival



POLIGNANO A MARE – Il Chiostro Sant’Antonio si prepara ad accogliere il vibrante ritmo della decima edizione di Ad Libitum, la rassegna musicale che ogni anno porta eccellenze artistiche nel suggestivo scenario di Polignano a Mare. Organizzata da Epos Teatro con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini, la manifestazione promette emozioni senza pari con una programmazione ricca di spettacoli e concerti.La serata inaugurale del 28 giugno vedrà protagonista il Contamination Open Ensemble, un quintetto straordinario composto dalle eccellenze del Conservatorio Nino Rota di Monopoli. Gabriele Cavallo al pianoforte, sintetizzatore, handpan e flauto, Alessandro Turi al flauto traverso e sintetizzatore, Sabrina Preite al sassofono, Francesca Perrone al contrabbasso e Michele Di Modugno alla batteria e vibrafono si esibiranno in "Dai confini del mondo".Il repertorio spazia da Claude Bolling a Pedro Iturralde, includendo anche composizioni originali di Gabriele Cavallo. Un viaggio musicale che attraversa culture, stili e generi, dal R&B alla musica elettronica, dallo swing all'energico funky, con una particolare attenzione al Novecento storico e alla produzione contemporanea.