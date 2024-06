Calciomercato: Joan Gonzalez rinnova con il Lecce sino al 2026

Nella sua carriera lo spagnolo ha giocato nel Lecce Under 19, nel Barcellona Under 19, nel Barcellona Under 18 e nelle squadre giovanili del Cornella. Il giocatore sarà un punto di riferimento importante per il centrocampo dei giallorossi pugliesi nel prossimo campionato di Serie A, dove l’obiettivo sarà raggiungere la salvezza.





Gonzalez ha dichiarato: “Sono molto contento di essere rimasto al Lecce, sono a disposizione dell’ allenatore dei salentini Luca Gotti e spero di ottenere risultati prestigiosi con questa squadra”.

- Il centrocampista spagnolo Joan Gonzalez, 22 anni del Lecce, ha rinnovato il contratto fino al 2026. Il vincolo precedente scadrà il 30 giugno 2024. L’ accordo è stato raggiunto nell’ incontro tra il calciatore e il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani. Nella stagione che è terminata il 26 maggio Gonzalez ha disputato 29 partite e realizzato una rete.