Adriana Poli Bortone del centrodestra è la nuova sindaca di Lecce

LECCE - Adriana Poli Bortone del centrodestra è stata eletta nuova sindaca di Lecce. Ha battuto di misura il sindaco uscente del centrosinistra, Carlo Salvemini, con una percentuale non ancora definitiva del 50,52%, quando sono state scrutinate 93 sezioni su 102.La vittoria di Poli Bortone rappresenta un significativo cambiamento politico per la città, segnando il ritorno del centrodestra alla guida del capoluogo salentino. La campagna elettorale di Poli Bortone si è focalizzata su temi come la sicurezza, il rilancio economico e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico di Lecce.Carlo Salvemini, che ha guidato la città negli ultimi anni, ha lavorato su numerosi progetti volti a migliorare l'infrastruttura urbana e la qualità della vita dei cittadini. Tuttavia, la stretta vittoria di Poli Bortone indica che gli elettori hanno optato per una nuova direzione.Poli Bortone ha espresso gratitudine verso i suoi sostenitori e ha dichiarato di essere pronta a lavorare duramente per mantenere le sue promesse elettorali, con l'obiettivo di portare Lecce a nuovi livelli di prosperità e benessere.