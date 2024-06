Michele Vinella è il nuovo sindaco di Putignano

PUTIGNANO - Michele Vinella è stato eletto nuovo sindaco di Putignano, sconfiggendo al ballottaggio la sindaca uscente Luciana Laera. Il candidato della lista civica PONTENTISSIMA ha ottenuto una vittoria decisiva, segnando un cambio di leadership nel comune pugliese.La campagna elettorale di Vinella ha focalizzato l'attenzione su temi chiave come lo sviluppo economico, il miglioramento delle infrastrutture e il potenziamento dei servizi pubblici. La sua vittoria riflette il desiderio degli elettori di un cambiamento nella gestione amministrativa della città.Luciana Laera, sindaca uscente, ha guidato il comune per gli ultimi anni, implementando diverse iniziative volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, gli elettori hanno scelto di voltare pagina, optando per la visione e le promesse di rinnovamento di Vinella.