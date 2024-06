Afc: Brando De Sica a Bari per presentare 'Mimì - Il principe delle tenebre'

BARI – La programmazione estiva gratuita di Apulia Film Commission continua a riscuotere grande successo presso l'Arena dell'Apulia Film House, situata nella Fiera del Levante con ingresso Orientale. Nell'ambito del ciclo “Registi fuori dagli scheRmi”, rassegna che include la presenza di registi e critici cinematografici alle proiezioni, martedì 25 giugno alle 21:00 sarà ospite il regista Brando De Sica con il suo film “Mimì- Il principe delle tenebre”. Ad accompagnarlo in sala saranno i critici cinematografici Luigi Abiusi e Massimiliano Martiradonna della rivista “Nocturno”.Brando De Sica presenta il suo film a Bari dopo averlo già mostrato in una serata evento durante il Festival di Locarno e aver ricevuto un premio al “Sitges”, uno dei più prestigiosi festival di cinema fantastico. “Mimì- Il principe delle tenebre” è una favola nera con elementi romantici e venature da commedia, ambientata nella suggestiva città di Napoli. La trama segue le vicende di due anime sole che si incontrano e cercano di sopravvivere in un mondo ostile, intrecciandosi con il mito di Dracula, che secondo alcune leggende sarebbe morto proprio a Napoli.L'appuntamento di martedì 25 giugno rappresenta un'occasione unica per il pubblico di Bari e dintorni di vedere un'opera cinematografica pluripremiata e di confrontarsi direttamente con il suo regista e critici esperti del settore. La serata sarà un'opportunità per esplorare i temi del film, il processo creativo di De Sica e le influenze cinematografiche che hanno ispirato questa favola moderna.Il ciclo “Registi fuori dagli scheRmi” si distingue per la sua capacità di portare alla ribalta film di alta qualità e di creare un dialogo diretto tra il pubblico, i registi e i critici cinematografici. Questa iniziativa fa parte dell'impegno continuo di Apulia Film Commission nel promuovere la cultura cinematografica e offrire esperienze di visione uniche e coinvolgenti.L'ingresso è libero, offrendo così a un vasto pubblico l'opportunità di partecipare a questi eventi culturali di alto livello. L'Arena dell'Apulia Film House, situata all'interno della Fiera del Levante, con ingresso Orientale, è facilmente accessibile e pronta ad accogliere tutti gli appassionati di cinema.Per ulteriori dettagli e per il calendario completo degli eventi, è possibile visitare il sito ufficiale di Apulia Film Commission.