Agroalimentare: Margherita di Savoia presenta 'Cipolla in festa: tra cielo e terra'

Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia

Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp

Francesca Santobuono, assessora al Turismo del Comune di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA – Tutto pronto a Margherita di Savoia per “Cipolla in festa: tra cielo e terra”. La manifestazione è prevista il 19, 21,22 e 23 giugno. Il programma dell’iniziativa, organizzata dal Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp, in collaborazione con Comune e Proloco di Margherita di Savoia, verrà illustrato in conferenza stampa, in programma domani, mercoledì 12 giugno alle 10.30, presso l’aula consigliare del Palazzo di Città a Margherita di Savoia.Nell’occasione interverranno: