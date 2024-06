Al Demodé il 'Luna Park delle emozioni' della Danza dei venti

MODUGNO - Domenica 16 giugno, alle 18.30, al Demodé Club di Modugno (Ba) diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà “Il luna Park delle emozioni”, lo spettacolo della scuola di danza, musica e canto Danza dei Venti & MacchéMusica di Valenzano.“Questo spettacolo è un viaggio attraverso musiche, danze e colori – ha spiegato Doriana Nicolosi, direttrice di Danza dei Venti e regista della performance - che racconta la storia di due bambini che si conoscono in un parco e decidono di darsi appuntamento ogni anno nello stesso posto. I due vivranno insieme una serie di situazioni che li farà crescere, portandoli a conoscere l’amore, la delusione, il divertimento e la tristezza”.Sul palco ci saranno gli allievi dai 3 ai 30 anni della scuola di danza di Valenzano, accompagnati dai maestri Sonia Annamaria Nicolosi, Serena Lucia Cannale, Rita Perfetta, Maria Grazia Trentadue e Vincenzo Sciccone, che rappresenteranno le emozioni vissute dai due giovani protagonisti. Durante lo spettacolo verranno proposte coreografie di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, break dance, ginnastica ritmica e danza aerea ideate e prodotte da Doriana Nicolosi e il suo staff, accompagnate dalla voce narrante di Alessandro Lacalamita e da diverse esibizioni canore.“Questa performance – ha aggiunto Nicolosi – è dedicata a mio cugino che non c’è più. Anche per questo abbiamo pensato di inserire un monologo di Roberto Benigni che parla dell’amore, della felicità e di tutto quello che può succedere nella vita”.Durante la serata, inoltre, nello spazio esterno del Demodé ci sarà il fire show curato da Dely De Marzo e l’esibizione della band di giovani studenti del liceo musicale Don Milani di Acquaviva delle Fonti composta da Arianna Perillo in voce, Josuè Papa a basso e tastiera, Ninni Natale alla chitarra elettrica, Luigi Spagnoletti al sax e Matteo Bondanese alle percussioni.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)Infoline: 3397360006Inizio concerto: 18.30