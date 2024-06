Al Demodè il party Latin garden con dj Pino Valerio

BARI - Venerdì 28 giugno al Demodé Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, sarà proposto un nuovo appuntamento dei “Latin garden”, le feste incentrate sulla musica caraibica selezionata dal dj Pino Valerio.

Durante la serata, che si svolgerà nello stage Garden allestito nella parte esterna, si spazierà dai vari tipi di bachata alla salsa con clase, genere musicale raffinato che raggruppa la salsa romantica, la salsa brava, il mambo, il chachacha, il son, la guaguancò e la pachanga.

In consolle ci sarà di nuovo Pino Valerio, dj dal 1996, considerato uno dei pionieri di questi generi musicali in Puglia. Costante nel tempo, dagli inizi a oggi, ha cavalcato questi decenni facendo danzare tantissimi ballerini, partecipando a congressi e contribuendo a far crescere un movimento che vanta nel nostro territorio numeri importanti.

“Negli anni il livello dei ballerini e delle serate si è elevato – ha affermato l’esperto dj -. Questo grazie alle scuole di ballo che hanno istruito i corsisti facendoli appassionare al ballo ma spiegando anche fondamentali nozioni musicali, dagli artisti che hanno realizzato quel determinato brano agli strumenti utilizzati. Ciò dà la possibilità a noi dj di avere ballerini che in pista possono ballare di tutto. Oggi è inevitabile che si punti alla specialità. Dunque, nei nostri party cercheremo di far conoscere particolari ed eleganti generi musicali, facendo promozione culturale oltre ad offrire tanto divertimento”.