'Penso che un sogno così non ritorni mai più': nella Terra delle Gravina il Canyon Balloon Festival

BARI - È tutto pronto per il “Canyon Balloon Festival”, la seconda edizione del più importante raduno di mongolfiere della Puglia che dal 29 giugno al 6 ottobre 2024 porterà in provincia di Taranto fino a 15 palloni colorati, provenienti dall’Italia e dall’Europa, che si alzeranno in volo all’alba e al tramonto.“Penso che un sogno così non ritorni mai più”: quest’anno il claim è un omaggio a Domenico Modugno, nel trentennale dalla sua scomparsa, e alla sua “Nel blu dipinto di blu” che, diffusa nell’immaginario collettivo come “Volare”, saprà ispirare e ricondurre all’esperienza principale dell’evento.La manifestazione, organizzata dal consorzio Landing on South Italy - Mongolfiere al Sud Italia, vedrà la sua prima tappa il 29 e 30 giugno a Marina di Ginosa (presso il Lido La Baita), per poi proseguire il 13 e 14 luglio a Castellaneta (presso Contrada Zirifico), il 25 agosto a Palagiano (località marina di Chiatona – Lungomare Marinai d’Italia), il 14 e 15 settembre a Palagianello (presso il Parco naturale attrezzato) e infine il 4, 5 e 6 ottobre a Laterza (presso Agriturismo Nigro), dove si svolgeranno anche i voli liberi.Cinque comuni coinvolti con altrettante location denominate “villaggi dell’aria”. Cinque weekend arricchiti da numerose esperienze alla scoperta del patrimonio identitario dell’area ionica e dei suoi prodotti turistici tra percorsi enogastronomici nelle Masserie, escursioni in mare, gravine e chiese rupestri, trekking sul cammino materano, laboratori didattici per i più piccoli e iniziative sportive per tutta la famiglia. Tra le varie novità, per tutti gli appassionati di mongolfiere, imperdibile l’appuntamento con i laboratori nell’Iglù de vent, in programma a Laterza l’1, 2, 3 e 4 ottobre, durante i quali i partecipanti potranno imparare a riutilizzare i materiali e con tecniche di taglio e cucito realizzeranno un iglù, ovvero una mongolfiera riciclata destinata a diventare contenitore culturale che la sera si illuminerà come una lampadina.“Canyon Balloon Festival” è un evento promosso da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese a valere su fondi Poc Puglia 2014-2020 - Asse VI azione 6.8 - in collaborazione con i Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Palagianello e Laterza.Tutti i dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati questa mattina nella Sala Di Jeso del Palazzo di Presidenza della Regione Puglia a Bari. Presenti l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, i sindaci dei comuni coinvolti e l’accountable manager di Mongolfiere al Sud Italia, Francesco Ruggieri.«Quest’anno il Festival delle mongolfiere si arricchisce di tante novità dopo il notevole interesse suscitato nella passata edizione che ha movimentato circa 10mila persone nelle tappe della manifestazione – dichiara l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane. Viste le numerose richieste di prenotazione, sia per i voli che per le esperienze a terra, abbiamo voluto che si organizzasse una seconda edizione con più mongolfiere ed eventi collaterali, con la possibilità di prenotare attraverso un unico canale. Ma non solo. Si è aggiunta anche Palagiano, con la sua località marina di Chiatona, facendo in modo che più comuni della Terra delle Gravine partecipassero all’iniziativa. Dunque un Festival che si estende a tutto il periodo estivo fino all’inizio dell’autunno permettendoci di coinvolgere comunità e attività commerciali per creare un contesto ospitale e attrattivo per residenti e turisti. Prepariamoci a nuovi panorami mozzafiato su un patrimonio naturale unico della Puglia che, ne sono certo, regalerà ancora emozioni all’interno di un’edizione che si preannuncia memorabile».Secondo gli organizzatori, l’obiettivo centrale del Festival delle mongolfiere è la promozione della Terra delle Gravine: «Il grande riscontro di partecipazione che abbiamo registrato l’anno scorso ci ha convinto ad investire anche nel 2024 su questo progetto – ha spiegato l’accountable manager di Mongolfiere al Sud Italia, Francesco Ruggieri – raddoppiando il numero di mongolfiere presenti, da 8 dell’anno scorso alle 15 attese quest'estate da tutta Europa, e far conoscere anche ai piloti internazionali le bellezze della Puglia in modo da renderli ambasciatori pugliesi in Europa e nel Mediterraneo. Ci auguriamo che nei prossimi anni un numero sempre maggiore di equipaggi vorranno scegliere questa terra come location ideale per i voli in mongolfiera, con la stella polare dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026».In questa seconda edizione del Festival sono previsti voli in mongolfiera vincolati con sottofondo musicale e voli liberi per un totale di 15 equipaggi coinvolti provenienti dall’Italia e dall’Europa. Nei primi quattro appuntamenti, a Marina di Ginosa, Castellaneta, Chiatona e Palagianello, i voli attivi saranno vincolati: le mongolfiere, ancorate ad autovetture, potranno raggiungere tra i 15 e 25 metri di altezza.Anche le persone con disabilità sensoriale potranno provare questa esperienza unica a bordo di una mongolfiera speciale, in collaborazione con le associazioni cittadine di volontariato dei Comuni di Palagianello, Marina di Ginosa, Palagiano, Castellaneta e Laterza.Negli ultimi tre giorni, a Laterza, oltre alle ascensioni ancorate, ci sarà la possibilità di prenotare un volo turistico libero per un massimo di 13-14 persone. Le sessioni dedicate al volo libero saranno due: la prima al mattino dalle ore 7.00 alle 10.00 e la seconda nel tardo pomeriggio dalle ore 17.00 alle 20.00. I voli vincolati, invece, sono previsti in ciascuna delle quattro tappe dalle ore 19.00 alle 22.00.Mongolfiere al Sud Italia nasce per promuovere il volo, l’aria, la natura e le eccellenze meridionali. Il Sud Italia è un territorio unico, ancora tutto da scoprire, e la mongolfiera è il mezzo migliore per poterlo ammirare da una nuova prospettiva, a testa in giù. L’equipaggio di Mongolfiere al Sud Italia è una compagnia aerea certificata ENAC e unica società nel Sud Italia autorizzata ad effettuare voli turistici con passeggeri.I voli e le esperienze collaterali sono prenotabili sul sito ufficiale del festival www.canyonballoonfestival.com/.