Terlizzi, al Teatro Sul Tetto secondo appuntamento con il burattinaio Pantaleo Annese

TERLIZZI - Lo spettacolo nasce ispirandosi all'opera del compositore molese Niccolò van Westerhout ed unisce alla maschera tradizionale di Pulcinella, da sempre un valido aiutante per rievocare storie e racconti con il suo modo leggero e simpatico, l'interpretazione delle storie locali.

In questo caso, il nostro Pulcinella, in giro a passeggio per la Città di Mola di Bari, incontra la bellissima Donna Flor di cui s'innamora perdutamente e che cerca in ogni modo di conquistare; Una serenata! questo è il patto! Se Pulcinella riuscirà a stupire con il suo canto la bella Signora allora lo sposerà altrimenti...

Pulcinella per stupire i sentimenti della bella Donna Flor si fa aiutare da Enzino ( Enzo del Re ) e con la sua sedia e le sue parole faranno impazzire d'amore la bella.

Lo spettacolo ispirato al romanzo Donna Flor di uno scrittore sudamericano tratta in modo delicato e trasversale il tema della violenza sulle donne, infatti, nello spettacolo la povera e bella Doña Flor viene vessata dal proprio marito, più grande di lei, e tenuta quasi in solitudine per evitare gli sguardi della gente e per pura gelosia.

Spettacolo che unisce il racconto all'azione scenica dei burattini il tutto condito dall'esecuzione alla chitarra dal vivo di brani di Niccolò van Westerhout.

CHI E' PANTALEO ANNESE?



E' un artista molfettese, è musicista, attore e burattinaio, ammiratore dell’intramontabile poeta di tutti i tempi: Fabrizio De Andrè. Attualmente, lavora per la compagnia del Carro dei Comici con Francesco Tammacco, autore, attore e regista.Annese crede nel potere dell’ arte come strumento di emancipazione, di risveglio di coscienze e di libera espressione dell’ uomo. Fra le sue collaborazioni ci sono quelle con la Casa di Pulcinella di Bari e la Fondazione Sipario della Toscana.Fra i suoi maestri gli attori Ferrucci Soleri (famoso Arlecchino del Piccolo di Milano), Paolo Commentale, Francesco Tammacco, Flavio Albanese, , i burattinai Bruno Leone, Salvatore Gatto, la maestra di musica Mariagrazia Pani.