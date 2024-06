One to One, il MAP diventa intimo

Formula originale. A partire dalle 18.00, fino alle 20.30, ogni mezz’ora, performance e concerti brevi riservati a pochi: Gloria Campaner (pianista), Domenico Imperato (cantautore) e Azzurra Martino (attrice). Per venti-venticinque minuti incontri straordinari con poche persone ad ascoltare e assistere al gesto artistico in totale intimità con l’artista

Giovedì 13 giugno, solo per pochissimi e tempestivi spettatori, sarà possibile vivere l’esperienza intima dei momenti artistici One To One, con la pianista Gloria Campaner (Palazzo Barion-Santamato), il cantautore Domenico Imperato (Palazzo Stola) e l’attrice Azzurra Martino (Palazzo Stola). “One To One” pensati per sperimentare, suggerire, nuovi modi di fruire gli spettacoli dal vivo in una dimensione più intima e personale. Questi gli orari di concerti e performance: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30. Partner dell’evento, B&B – Baja delle Sirene e ITACA – Le Botteghe del Borgo Antico.

Il MAP Festival, con la direzione artistica di Gloria Campaner e Piero Romano, e in programma dallo scorso 5 giugno fino a venerdì 14, è a cura dell’Orchestra della Magna Grecia, del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Taranto. Patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Taranto e dall’Arcidiocesi, il MAP è realizzato anche grazie al sostegno di Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Ninfole Caffè, Programma sviluppo, Baux cucine, Five Motors.

«Cosa succederà in occasione del “One to One” – spiega Gloria Campaner – al quale parteciperò io stessa al pianoforte, l’attrice Azzurra Martino e il cantautore Domenico Imperato: in palazzi storici della meravigliosa Città vecchia, per venti-venticinque minuti terremo concerti, incontri straordinari, esclusivamente per una, due persone, un massimo di sei, una cerchia familiare, un gruppo di amici, ad ascoltare e assistere al gesto artistico in totale intimità con lo stesso artista, qualcosa che accade raramente per chi suona e per chi ascolta».





Gloria Campaner svolge regolare attività concertistica nei principali Festival e Stagioni in Europa, America, Asia e Africa. Appassionata camerista ha collaborato, fra gli altri con Sergey Krylov, Johannes Moser, Angela Hewitt, Igudesman & Joo, il Quartetto di Cremona, i solisti della Filarmonica della Scala, della Royal Concertgebouw, dei Berliner e con i jazzisti quali Franco D’Andrea, Stefano Bollani, Leszek Mozdzer e Boosta. Direttore artistico nelle edizioni 2023 e 2024 del MAP Festival.

Domenico Imperato è un cantautore e produttore musicale. Candidato al Premio Tecnco (Disco d’esordio), Premio Fabrizio De Andrè per la canzone d'autore nel 2014, ha pubblicato 'Postura Libera' (2014) e 'Bellavista' (2018). Ha condiviso il palco con Calexico, Diodato, Mannarino, Brunori Sas, Erica Mou, Mario Venuti, Peppe Voltarelli, Peppe Servillo, Sarah Jane Morris, Moltheni. Ha vissuto per alcuni anni prima in Portogallo e poi a San Paolo del Brasile. Si esibisce da anni in una intensa attività live in Italia e all’estero.

Azzurra Martino dopo il Diploma in danza classica presso Royal Academy of Dancing, studia recitazione all’Acting Studio di Roma, continuando poi a specializzarsi con seminari sul lavoro dell'attore. Collabora a lavori teatrali e cinematografici con registi come Carlo Vanzina e Nanni Moretti. Ha arricchito le sue competenze lavorando come casting director e curando il casting di ruoli per lungometraggi, videoclip musicali di successo e alla realizzazione dello spot fotografico "We are in Puglia" realizzato da Puglia promozione.

MAP FESTIVAL – “One to One” con Gloria Campaner, Azzurra Martino, Domenico Imperato giovedì 13 giugno: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30. Ingresso 20euro. Biglietti online: TicketSms. Prenotazioni per gli eventi gratuiti: eventbrite. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it mapfestival.it