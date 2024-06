Alberobello: vernissage della mostra 'Nasi rossi' di Francesco Dormio

Parte di 'We are in Trulli 2024'



L'iniziativa è parte integrante della rassegna culturale 'We are in Trulli 2024' e gode del patrocinio del Comune di Alberobello.



Ingresso libero



L’ingresso alla mostra "Nasi rossi" è libero e gratuito, offrendo a tutti l'opportunità di immergersi nell'universo artistico dei clown dipinti da Francesco Dormio.



Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Alberobello o contattare direttamente la sede espositiva in via Monte Nero 21.

ALBEROBELLO - Questa sera, alle 18:30 circa, si terrà il vernissage della mostra personale di Francesco Dormio dal titolo "Nasi rossi" presso via Monte Nero 21 ad Alberobello. L'esposizione è collocata nel caratteristico Rione Monti e sarà aperta al pubblico dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 21:00, tutti i giorni fino al 3 luglio 2024.La mostra "Nasi rossi" presenta una selezione di dipinti realizzati con tecnica olio su tela, tra cui spiccano due opere di grandi dimensioni, tutte ritraenti clown colorati e dinamici."In una realtà contemporanea non sempre facile da gestire per la frenesia e lo stress, i clown sono portatori sani di gioia e giocosità", spiega l’artista Francesco Dormio. "Per questo motivo hanno ipnotizzato e catturato la mia vena creativa, spingendomi a dedicare loro una mostra monotematica."