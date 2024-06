Allerta caldo in Puglia: previsioni e misure di protezione

Misure di precauzione consigliate



Di fronte a queste previsioni, è fondamentale che la comunità adotti precauzioni adeguate per mitigare gli effetti del caldo estremo:





Idratazione: Bere abbondantemente anche senza sentirsi assetati, preferendo acqua e bevande non zuccherate.

Riparo dal Sole: Evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, cercando rifugio in ambienti freschi e climatizzati.

Abbigliamento Adeguato: Indossare abiti leggeri, chiari e traspiranti per favorire la ventilazione corporea.

Assistenza ai Vulnerabili: Prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone con patologie croniche, garantendo loro il necessario supporto e controllo medico.



Interventi delle Autorità locali



Le autorità locali, coordinate dal Centro di riferimento locale, sono pronte a implementare misure di emergenza e a fornire assistenza diretta ai residenti più vulnerabili. È importante seguire attentamente le direttive delle autorità e rimanere informati attraverso i canali ufficiali per affrontare al meglio questa fase di allerta.

BARI - La situazione meteorologica in Puglia continua a destare preoccupazione per le alte temperature in arrivo, con particolare attenzione nei prossimi giorni. Il Centro di Competenza Nazionale Prevenzione degli effetti del Caldo sulla Salute, Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso bollettini di allerta per la nostra città, fornendo indicazioni cruciali per la sicurezza dei cittadini.Per giovedì 20 e venerdì 21 giugno, il Centro ha confermato un livello di Allerta di Livello 2, focalizzato sugli effetti potenzialmente negativi delle temperature elevate sul benessere della popolazione, in particolare per i gruppi più vulnerabili.L'attenzione si intensifica sabato 22 giugno, con l'emissione di un livello 3 di Allerta, indicante Ondate di Calore. Questo livello di allerta segnala condizioni di rischio elevato che si protraggono per tre giorni consecutivi, richiedendo una mobilitazione ancora più incisiva dei servizi sociali e sanitari per proteggere la salute pubblica.