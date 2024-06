A Gelsenkirchen non c'è partita: Spagna-Italia finisce 1-0

Nazionale italiana di calcio fb

GELSENKIRCHEN - Nel confronto tra le due grandi squadre del girone B, la Spagna si impone con autorità su un'Italia che lotta per tutta la partita. Il risultato finale di 1-0 riflette il dominio spagnolo, che si assicura la vittoria del girone con una giornata d'anticipo.L'incontro è stato caratterizzato dal controllo spagnolo sin dall'inizio: una formazione più veloce, potente e tecnicamente superiore ha messo sotto pressione gli Azzurri per l'intera durata della partita. Solo grazie a alcune parate decisive di Gianluigi Donnarumma l'Italia è riuscita a rimanere in piedi fino agli ultimi istanti.Il momento decisivo arriva al 55º minuto, quando un cross preciso dalla sinistra di Nico Williams, deviato da Alvaro Morata, trova un tocco sfortunato sulla gamba di Riccardo Calafiori e finisce in rete dopo un intervento di Donnarumma. È quanto basta alla Spagna per capitalizzare la propria superiorità sul campo.Ora gli Azzurri devono affrontare il prossimo match con la Croazia, in programma lunedì alle 21:00, cercando almeno un pareggio per assicurarsi un posto agli ottavi di finale. La sfida sarà cruciale per la squadra di Luciano Spalletti, chiamata a reagire dopo una sconfitta che mette in luce le difficoltà contro avversari di alto livello come la Spagna.