Allerta meteo in Puglia: temporali previsti dalle 13:00

BARI - Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sulla regione Puglia centrale Bradanica. L'allerta è valida dalle ore 13:00 del 26 giugno 2024 e per le successive 7 ore.Sono attese precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale. Queste precipitazioni potrebbero raggiungere quantitativi cumulati puntualmente moderati, richiedendo particolare attenzione e preparazione da parte della popolazione e delle autorità locali.La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di prestare massima attenzione e di adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare possibili situazioni di emergenza. In particolare, si consiglia di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario e di non sostare in prossimità di corsi d'acqua o in aree soggette a frane e smottamenti.Le autorità locali sono invitate a monitorare attentamente l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e a predisporre le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione.