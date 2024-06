ELIXIR-IT e Confindustria Bari-Bat: insieme per promuovere l'open innovation nelle biotecnologie

BARI - Confindustria Bari-Bat ed il nodo italiano dell’Infrastruttura Europea Elixir per le Scienze della Vita, coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche, hanno siglato un accordo a lungo termine volto a incentivare la collaborazione per generare nuove idee, sviluppare soluzioni innovative a supporto alle aziende del settore biotech, e per lo sviluppo di progetti di formazione e di ricerca.Elixir Italia è una infrastruttura di ricerca, distribuita, globale, valutata come priorità nazionale e regionale nel Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027 a cui hanno aderito 30 membri che includono università e centri di ricerca. Elixir-It supporta i ricercatori e le imprese offrendo servizi di analisi e consulenza, promuove la collaborazione e organizza corsi di formazione nel campo delle Scienze della Vita, per la medicina, l'ambiente, le industrie biotech. Il modello di accesso è basato sui principi dell’accesso aperto, dell'eccellenza scientifica e dello sviluppo di una bioeconomia sostenibile.Grazie ai finanziamenti dei progetti PON CNR.BiOmics e PNRR ELIXIRxNextGenIT da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca - una dotazione complessiva di circa 35 milioni di euro per il potenziamento del nodo italiano – Elixir-It si è dotato di un ricco portfolio di strumentazioni avanzate per l’analisi genomica, allocate nella sede operativa di Elixir-It presso l’Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari del Cnr di Bari e presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell’Università di Bari Aldo Moro, formando una facility integrata di grande rilievo nazionale e internazionale.Confindustria Bari-Bat mira a potenziare la collaborazione con entità pubbliche e private nel territorio, promuovendo cooperazioni per progetti di alta formazione e ricerca di interesse comune.La partnership tra Confindustria ed ELIXIR-IT stimolerà la collaborazione reciproca in attività di formazione e innovazione per lo sviluppo di soluzioni biomediche e biotecnologiche innovative.Il Presidente di Confindustria Bari-Bat, Sergio Fontana dichiara: “Attraverso l'Open Innovation, seguendo le indicazioni del nuovo schema di Disegno di Legge relativo alle “Misure di promozione in materia di Innovazione aperta” della Regione Puglia, acceleriamo i tempi di innovazione nelle imprese e sviluppiamo nuove soluzioni industriali grazie alla collaborazione pubblico-privata”.Aggiunge Graziano Pesole, coordinatore di ELIXIR Italia (UniBa; Cnr-Ibiom): “Grazie all’avanzata dotazione tecnologica e le eccellenti competenze e conoscenze presenti in Elixir-It siamo certi di essere il giusto partner per le aziende che chiederanno di avviare processi di collaborazione e accesso ai servizi di Elixir-It in un modello di innovazione aperta con l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo del territorio pugliese”.Come primo impegno comune, è in fase di organizzazione un evento di “Industry Engagement” che si svolgerà a Bari nel mese di Novembre 2024, con il sostegno dell'Hub di Elixir-Europe ed il supporto dei finanziamenti del PNRR per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca.