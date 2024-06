Allerta ondate di calore a Bari: bollettino della Protezione Civile

Evitare di uscire durante le ore più calde della giornata.

Mantenere idratato il proprio corpo bevendo molti liquidi.

Indossare abiti leggeri e di colore chiaro.

Utilizzare ventilatori o condizionatori per mantenere freschi gli ambienti interni.

Prestare particolare attenzione ai familiari e vicini di casa che potrebbero necessitare di assistenza.

BARI - Il Centro di Competenza Nazionale per la Prevenzione degli effetti del Caldo sulla Salute del Dipartimento della Protezione Civile ha inviato i bollettini di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute ai referenti del Centro di riferimento locale di Bari.Per la giornata di venerdì 21 giugno, è stata confermata una previsione di LIVELLO 2. Questo livello comporta un'allerta dei servizi sociali e sanitari a causa di temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più vulnerabili.Per sabato 22 giugno, è stata invece prevista una situazione di LIVELLO 3, che indica una vera e propria ONDATA DI CALORE. Le condizioni di elevato rischio persisteranno per tre giorni consecutivi, richiedendo un'allerta ancora più alta dei servizi sociali e sanitari.Si consiglia a tutta la popolazione, e in particolare alle persone anziane, ai bambini piccoli e a chi soffre di patologie croniche, di adottare le seguenti misure preventive:I servizi sociali e sanitari locali sono stati allertati e sono pronti ad intervenire per fornire supporto e assistenza alle persone più a rischio.Restate aggiornati sui bollettini della Protezione Civile per ulteriori informazioni e indicazioni su come proteggersi dalle ondate di calore.