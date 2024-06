Incidente stradale sulla SS16: grave centauro 78enne trasportato al Policlinico di Bari

BARI – Questa mattina si è verificato un grave incidente stradale sulla SS16, in direzione nord, nei pressi dell'uscita di San Pio. Lo scontro ha coinvolto un'auto e una moto, e il motociclista di 78 anni ha riportato le conseguenze più gravi. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari.Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro, prima di trasferirlo d'urgenza in ospedale. Presenti anche la Polizia Locale e il personale dell'Anas, che hanno gestito la viabilità e garantito la sicurezza dell'area interessata dallo schianto.L'incidente ha causato significativi disagi al traffico e alla circolazione, con rallentamenti e code che hanno interessato il tratto della SS16 in entrambe le direzioni. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione il prima possibile.Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. La Polizia Locale sta conducendo le indagini per determinare le cause dello scontro e le eventuali responsabilità.