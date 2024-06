Antonio Decaro vola al Parlamento Europeo: un trionfo elettorale storico

BARI - Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari, è il vero vincitore delle ultime elezioni, conquistando un seggio al Parlamento Europeo. Con oltre 134 mila preferenze raccolte, Decaro ha superato anche la premier Giorgia Meloni nel confronto a distanza. "Una valanga di voti, un grande risultato che mi carica di responsabilità", ha dichiarato Decaro commentando i primi risultati nella notte.Il Partito Democratico (PD) ha ottenuto un risultato eccezionale in Puglia, diventando il primo partito della regione e distanziando Fratelli d’Italia. Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato, ha espresso grande soddisfazione: "Non era mai successo che il PD fosse primo partito in Puglia, questo è sicuramente merito di Antonio Decaro e di tutta la squadra dei democratici che ha lavorato per questo risultato nonostante le difficoltà".Il trionfo del PD si riflette anche a Bari, dove il partito ha raccolto circa il 50% dei voti. L'"effetto Decaro" ha spinto Vito Leccese, candidato del centrosinistra, a presentarsi al ballottaggio con Romito (centrodestra) da super favorito. La città di Bari ha confermato la sua fiducia nel sindaco uscente, il cui carisma e la cui leadership hanno giocato un ruolo chiave nel successo elettorale del PD.Con la sua elezione al Parlamento Europeo, Antonio Decaro si prepara ad affrontare una nuova sfida, portando la sua esperienza e il suo impegno politico su un palcoscenico internazionale. La sua vittoria rappresenta un momento storico per Bari e per la Puglia, segnando un importante cambiamento nel panorama politico regionale e nazionale.