Antonio Di Lorenzo Special Edition: anteprima di 'The Sweet Survivor' al FestivalMar 2024

GIOVINAZZO - Giovinazzo si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell'anno: la presentazione ufficiale e in anteprima assoluta del nuovo album di Antonio Di Lorenzo, "The Sweet Survivor". Il celebre batterista, percussionista e compositore di origini giovinazzesi sarà protagonista di una due giorni indimenticabile nell'ambito della terza edizione di FestivalMar 2024, organizzato dall'Associazione Culturale Culturaly.Il 28 giugno, presso lo splendido anfiteatro en plein air di Piazzale Aeronautica Militare, Di Lorenzo terrà un concerto live che segnerà la prima esibizione del suo ultimo lavoro discografico. Pubblicato da Bumps Records, "The Sweet Survivor" è disponibile su tutte le piattaforme digitali, nonché in formato CD, vinile e cassetta. Questo sesto album solista di Di Lorenzo è stato registrato tra Puglia, New York, Los Angeles e Londra, e rappresenta un distacco dalle dinamiche della musica “usa e getta” che non gli appartengono.L’evento sarà anticipato il 27 giugno da una speciale intervista-concerto presso la “Vedetta sul Mediterraneo” nel centro storico di Giovinazzo. Alle ore 20:00, Di Lorenzo parlerà della sua carriera, dei suoi maestri e dei brani che hanno segnato la sua crescita artistica, accompagnato da Davide Saccomanno alle tastiere e alla voce."The Sweet Survivor" è considerato il lavoro più maturo di Di Lorenzo. Nel disco, compaiono illustri collaboratori come il chitarrista Marc Ribot e il pianista John Medeski. Sul palco, una line-up inedita e al debutto ufficiale: Davide Saccomanno alle tastiere e voce, Sabino Fino al sax tenore e soprano, Vito “Melpomene” Topputo alla chitarra e Gabriele Mastropasqua al sax baritono e arrangiamenti. Questi straordinari musicisti accompagneranno Di Lorenzo anche nelle sue future date in Italia e all’estero.Antonio Di Lorenzo, definito dall’Enciclopedia del Jazz come "uno dei massimi specialisti del suo strumento", vanta una carriera prestigiosa e più che trentennale. Ha collaborato con leggende del jazz come Steve Lacy, Lee Konitz, Dave Liebmann, e molti altri. Vincitore dell'“Universal Audio Award” nel 2020 e Leone D’Argento alla Biennale di Venezia per due anni consecutivi, Di Lorenzo è apprezzato anche nel circuito pop, avendo collaborato con artisti del calibro di Vinicio Capossela, Lucio Dalla e Paolo Conte.L'appuntamento è per venerdì 28 giugno, alle ore 21:00, presso il teatro di Piazzale Aeronautica a Giovinazzo (Ba). Non perdete l’occasione di assistere a un evento musicale straordinario e di scoprire in anteprima il nuovo capolavoro di Antonio Di Lorenzo.