Arrestato a Mola un uomo per maltrattamenti in famiglia e furto

Intervento delle autorità



Il pubblico ministero di turno, preso atto della situazione e delle continue minacce, ha chiesto e ottenuto la misura cautelare. L'arresto dell'uomo rappresenta un intervento decisivo per la protezione della vittima e la prevenzione di ulteriori episodi di violenza domestica.



Situazione della vittima



La donna, nonostante la difficile situazione, ha mostrato coraggio denunciando gli abusi subiti. La sua testimonianza è stata fondamentale per le indagini e per l'adozione delle misure cautelari necessarie a garantire la sua sicurezza.

MOLA DI BARI - Un uomo originario dell'Est Europa è stato arrestato a Mola con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e furto nei confronti della giovane moglie. Da tempo disoccupato, l'uomo avrebbe chiesto insistentemente soldi alla donna, arrivando a offenderla, minacciarla e aggredirla fisicamente con schiaffi e calci.La vittima, che lavora come badante, ha subito ripetute aggressioni da parte del marito. Dopo l'ultima aggressione, si è recata in ospedale e ha deciso di denunciare l'uomo. Nonostante la denuncia iniziale, l'uomo ha continuato a minacciare la moglie, dimostrando una persistente condotta violenta.