Isteroscopia e visite oncologiche: nell’Ospedale di Putignano due nuovi servizi dedicati alle patologie femminili

L’attività viene svolta presso gli ambulatori di Ginecologia, gestiti in collaborazione con il personale specialistico dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Monopoli, di cui è direttrice facente funzioni la dott.ssa Mariarosa Giangrande. Le nuove agende di prenotazione consentono l'esecuzione di ulteriori esami specialistici, in giornate dedicate: il lunedì (ore 8,30-13) è riservato all’Isteroscopia diagnostica e all’Isteroscopia operativa "office", una procedura che non necessita di analgesia; mentre ogni martedì (ore 8,30-13) si effettuano Visita ginecologica ed Ecografia pelvica per pazienti oncologiche con codice di esenzione 048.



Quest’ultima possibilità, in modo particolare, va a completare il percorso diagnostico dedicato a donne in follow-up per patologia oncologica mammaria che, ora, grazie alla sinergia tra l’ambulatorio di Ginecologia e quello di Prevenzione senologica (referente la dott.ssa Clementina Colucci) potranno usufruire di esami mammografici e diagnostica ginecologica nella stessa struttura ospedaliera, con l'obiettivo prioritario di abbattere le liste d'attesa e offrire alle pazienti accessi semplificati.

Le nuove prestazioni vanno quindi ad affiancarsi alle attività ostetrico-ginecologiche già effettuate a Putignano e che adesso si svilupperanno su cinque giorni, dal lunedì al venerdì:





Ambulatorio di ginecologia ed ecografia ginecologica per prevenzione, diagnosi e terapie mediche delle patologie ginecologiche: lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13.

Ambulatorio di ostetricia per le gravidanze fisiologiche fino alla 38ma settimana di gestazione: venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.

Ecografia ostetrica del 1° trimestre con esecuzione del test combinato “ultrascreening”, ecografia della 21^/22^ settimana “morfologica” ed ecografie del 3° trimestre di gravidanza: giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13.

PUTIGNANO – Due nuovi servizi ambulatoriali dedicati alle patologie femminili, anche di natura oncologica. Con l’apertura delle ultime agende di prenotazione, ad accesso tramite CUP, l’Ospedale di Putignano amplia l’offerta sanitaria in ambito ostetrico-ginecologico centrando l’obiettivo di garantire servizi ambulatoriali dal lunedì al venerdì e dando concreta attuazione all’articolazione di nuovi servizi realizzati dalla ASL Bari tramite il Dipartimento Gestione Avanzata Rischio Riproduttivo e Gravidanza a Rischio (direttore dr. Paolo Volpe).