Grande attesa a Bari per i concerti di Vasco Rossi e Ultimo

Un'estate di grande musica a Bari



Questi eventi musicali promettono di rendere l'estate barese ancora più vibrante e coinvolgente. Il San Nicola si prepara a ospitare migliaia di fan entusiasti, pronti a cantare e divertirsi sotto il cielo estivo della città. L'attesa è grande, e i concerti di Vasco Rossi e l'annuncio del tour di Ultimo aggiungono un tocco speciale alla stagione dei grandi eventi musicali a Bari.

BARI - Bari è in fermento per l'arrivo di Vasco Rossi, che si esibirà in quattro concerti al San Nicola. Si inizia domani, martedì 25 giugno, con repliche mercoledì 26, sabato 29 e domenica 30 giugno. Tutti i concerti sono già sold out, e l'entusiasmo dei fan è palpabile: centinaia di persone si sono accampate da giorni all'esterno dell'impianto, pronte a vivere l'emozione di assistere alle performance del celebre rocker.Non solo Vasco Rossi: Bari sarà anche una delle tappe del tour negli stadi di Ultimo nel 2025. L'annuncio è arrivato al termine del primo dei tre concerti all'Olimpico di Roma, dove l'artista ha svelato le date del suo prossimo tour. A Bari, Ultimo si esibirà il 23 luglio 2025, una data da segnare in rosso sul calendario per tutti i fan. I biglietti per il tour saranno disponibili a partire da oggi alle 14:00.