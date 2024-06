ATP 250 Stoccarda: Berrettini domina Musetti e raggiunge la finale

Facebook

- Nella seconda semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda, giocata sull'erba, Matteo Berrettini ha trionfato con un netto 6-4 6-0 contro Lorenzo Musetti, qualificandosi per la finale. Per il tennista romano, questa rappresenta la terza finale consecutiva in questo torneo, dimostrando ancora una volta la sua abilità e specializzazione su questa superficie.Berrettini ha mostrato un gioco decisamente superiore, dominando con il suo potente dritto e mantenendo un ritmo veloce nei momenti chiave del match. Nonostante gli sforzi di Musetti, che ha cercato di mettere in difficoltà il connazionale con il rovescio e i passanti incrociati, Berrettini è riuscito a imporsi senza difficoltà.Il prossimo avversario di Berrettini in finale sarà l'inglese Jack Draper, che nella prima semifinale ha battuto l'americano Brandon Nakashima con un punteggio di 6-3 6-3. Draper rappresenterà una sfida impegnativa per Berrettini, ma il romano si è detto fiducioso."Sono soddisfatto di disputare la mia terza finale consecutiva qui a Stoccarda. Ho sofferto due anni per tanti infortuni ma in questo torneo riesco sempre a giocare al massimo delle mie possibilità. Draper sarà un avversario difficile da affrontare ma sono pronto e penso di riuscire a vincere," ha dichiarato Berrettini.La finale promette di essere un match entusiasmante, con Berrettini che cercherà di confermare il suo dominio sull'erba di Stoccarda e Draper determinato a conquistare il titolo.