Rassegna 'Musica Giovani': inizia la festa dei talenti pugliesi

Il Programma della serata

Samuele Bolumetto: virtuosismo e colore



Ad aprire la serata sarà il pianista Samuele Bolumetto, classe 2001, selezionato dal Conservatorio “U. Giordano” di Foggia. Bolumetto, già vincitore di numerosi concorsi, proporrà al pubblico una selezione di capolavori del repertorio spagnolo. Tra i brani in programma, la Fantasia Bética di Manuel de Falla, una composizione evocativa e ricca di colore; Almería e Triana dalla suite Iberia di Isaac Albéniz, che catturano le radici autentiche della musica andalusa; e l'Allegro de Concierto di Enrique Granados, noto per il suo virtuosismo e la vivace melodia.

Duo Claudia Urru e Selim Maharez: Un Viaggio nella Musica Cameristica



A seguire, il duo composto dal soprano Claudia Urru e dal pianista Selim Maharez, selezionati dal Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, offrirà una performance di grande suggestione. Il programma prevede una ricca selezione di arie e romanze, tra cui Amore, amor di Lao Silesu, Quel guardo il cavaliere da Don Pasquale di Gaetano Donizetti, Sogno di Francesco Paolo Tosti, Quando m’en vò da La Bohème di Giacomo Puccini, Amour, ranime mon courage da Romeo et Juliette di Charles Gounod, e la celebre I’ te vurria vasà di Eduardo Di Capua.

Talenti emergenti sul palcoscenico



Claudia Urru, soprano di talento, collabora regolarmente con importanti direttori d’orchestra e registi nei principali teatri italiani, ricoprendo ruoli da protagonista in produzioni liriche di successo. Selim Maharez, diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, svolge già un’intensa attività concertistica in tutto il Paese.

L’impegno della Camerata Musicale Barese



Questa rassegna, giunta alla sua seconda edizione, è fortemente voluta dal direttore artistico M° Dino De Palma, che sottolinea l’impegno concreto della Camerata Musicale Barese, la più antica istituzione musicale del Sud Italia, nella valorizzazione dei giovani talenti della regione.

Dettagli e Biglietti

Ingresso: ore 20:00

Inizio concerto: ore 20:30

Costo abbonamento: € 20 per tutti i concerti

Biglietto singolo: € 8, ridotto a € 5 per i giovani under 26

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi agli uffici della Camerata in Via Sparano 141, chiamare il numero 080/5211908 (aperto da lunedì a venerdì mattina e pomeriggio, sabato solo mattina), o visitare il sito Camerata Musicale Barese

BARI - La Camerata Musicale Barese, in collaborazione con i conservatori di Bari e Foggia, dà il via alla rassegna “Musica Giovani”, dedicata ai talenti emergenti della regione. L’appuntamento è fissato per martedì 18 giugno presso l’Auditorium Vallisa di Bari, uno spazio culturale suggestivo nel cuore della città. L’ingresso è previsto per le ore 20, mentre il concerto inizierà alle 20:30.