Calciomercato: il Lecce punta su Jacopo Segre del Palermo

Il Lecce ha messo gli occhi su Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, per rafforzare la propria rosa. Segre, che ha un contratto con il club siciliano fino al 30 giugno 2025, potrebbe essere acquistato dai salentini a titolo definitivo per una cifra di 2 milioni e mezzo di euro.Il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, prevede di contattare nei prossimi giorni i dirigenti del Palermo per avviare la trattativa. Segre ha disputato una solida stagione con il Palermo in Serie B, collezionando 34 presenze e segnando 7 reti.Il centrocampista ha una carriera variegata, avendo giocato in diverse squadre tra cui Torino, Perugia, SPAL, Chievo Verona, Venezia, Piacenza, oltre che nelle giovanili del Torino e del Milan. Tra i suoi successi, si annovera la vittoria della Super Coppa Primavera con il Torino nel 2015.Se il trasferimento si concretizzasse, Segre potrebbe diventare uno dei pilastri del Lecce sotto la guida del tecnico Luca Gotti, contribuendo in modo significativo agli sforzi della squadra per raggiungere la salvezza nella prossima stagione.