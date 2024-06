ATP 500 di Halle: Sinner in finale dopo la vittoria su Zhang

Terra Wortmann Open Fb



Le dichiarazioni di Sinner



Dopo la vittoria, Sinner ha dichiarato: "Vuol dire tantissimo per me questa finale, ho proposto scambi veloci che mi hanno consentito di prevalere su Zhang. Sarà molto dura in finale, ma sono convinto di migliorare ancora il mio tennis e di riuscire a vincere questo torneo."



La finale



In finale, Sinner sfiderà il polacco Hubert Hurkacz, che nella seconda semifinale ha sorprendentemente battuto il tedesco Alexander Zverev con un punteggio di 7-6, 6-4. La sfida si preannuncia avvincente, con Sinner determinato a conquistare il suo primo titolo sull'erba.



Con questa prestazione, Sinner continua a dimostrare la sua crescita costante e il suo potenziale nel circuito ATP, confermandosi uno dei giovani tennisti più promettenti della scena internazionale.

- Nella prima semifinale del torneo ATP 500 sull’erba di Halle in Germania, Jannik Sinner ha sconfitto il cinese Zhizhen Zhang in due set con il punteggio di 6-4, 7-6, qualificandosi così per la finale. Per il giovane altoatesino sarà la quarta finale del 2024, la prima sull'erba, e la diciottesima nella sua carriera.Nel primo set, Sinner ha mostrato un gioco molto efficace, sfruttando al meglio il servizio e il dritto lungo linea per mettere sotto pressione Zhang. Nel secondo set, tuttavia, il cinese ha risposto con tenacia, creando numerose difficoltà a Sinner grazie al suo rovescio preciso e potente. Il match si è rivelato molto equilibrato, con Sinner sempre in vantaggio, ma Zhang è riuscito a portare il set sul 6-6, rendendo necessario il tie-break. In questa fase decisiva, Sinner ha prevalso con un punteggio di 7-3, aggiudicandosi così il match.