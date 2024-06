Lecce interessato al centrocampista francese Jean Victor Makengo

- Il Lecce è seriamente interessato a Jean Victor Makengo, centrocampista francese di 26 anni attualmente in forza al Lorient. Il contratto del giocatore con la squadra francese scadrà il 30 giugno 2027, ma i salentini, guidati dal responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino, stanno pianificando di avviare una trattativa per portarlo in prestito al Lecce.Nella stagione appena conclusa, terminata il 26 maggio, Makengo ha disputato 12 partite tra campionato e Coppa di Francia. Purtroppo, il Lorient ha vissuto una stagione difficile culminata con la retrocessione in Serie B francese. Questo scenario potrebbe favorire il Lecce nella trattativa per il prestito del giocatore, ma dovrà superare la concorrenza dell’Empoli e del Verona, entrambe interessate a Makengo.Jean Victor Makengo ha una carriera ricca di esperienze sia in Francia che in Italia. Ha giocato per l’Udinese, il Nizza, il Tolosa, il SM Caen e le squadre giovanili del SM Caen, inclusa la squadra Under 19. Inoltre, ha vestito la maglia delle nazionali giovanili francesi, dall'Under 16 fino all'Under 21, dimostrando il suo talento e la sua versatilità in campo.Se il trasferimento dovesse andare a buon fine, Makengo potrebbe rappresentare un rinforzo significativo per il centrocampo del Lecce nel prossimo campionato di Serie A. La sua esperienza internazionale e la sua capacità di adattarsi a diversi stili di gioco potrebbero essere un valore aggiunto per la squadra pugliese, che mira a consolidarsi nella massima serie italiana.La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma l'interesse del Lecce per Jean Victor Makengo è concreto. Pantaleo Corvino dovrà lavorare per superare la concorrenza e portare il talentuoso centrocampista francese a vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione.