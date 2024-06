Aziende: Apuliasoft al primo posto in Italia nella classifica Best Workplaces for GenZ 2024

Email: michele.granito@apuliasoft.com

BARI - Apuliasoft, azienda pugliese con sede a Bari specializzata nello sviluppo di soluzioni software innovative, è al primo posto tra le aziende italiane secondo la classifica "Best Workplaces for GenZ 2024" che premia le 20 aziende italiane che hanno saputo creare un ambiente di lavoro ideale per i giovani, valorizzando le persone e il loro potenziale.La classifica "Best Workplaces for GenZ 2024", redatta da Great Place to Work®, riconosce le aziende che si distinguono per una cultura aziendale inclusiva e stimolante, capace di rispondere alle esigenze e alle aspettative della Generazione Z. Questo riconoscimento riflette l’impegno di Apuliasoft nel promuovere un ambiente di lavoro dinamico e motivante, dove i giovani talenti possono crescere professionalmente e contribuire in modo significativo al successo dell’azienda con alti standard qualitativi.Apuliasoft ha sviluppato una serie di iniziative volte a favorire la crescita personale e professionale dei propri dipendenti. Tra queste, programmi di mentorship, opportunità di formazione continua, e un ambiente di lavoro flessibile che incoraggia l'equilibrio tra vita privata e professionale. L’azienda pone inoltre un forte accento sull’innovazione, stimolando i giovani a proporre nuove idee e soluzioni creative. Dichiarazione del CEO di Apuliasoft"Siamo molto orgogliosi di essere stati premiati come uno dei migliori ambienti di lavoro per la Generazione Z in Italia," ha dichiarato Giuseppe Santoro, CEO di Apuliasoft. "Questo riconoscimento è una testimonianza del nostro costante impegno nel creare un ambiente in cui i giovani talenti possano prosperare e crescere. Crediamo fermamente che il valore delle persone e il loro potenziale siano il motore principale della nostra azienda e siano alla base di ogni risultato."Apuliasoft si impegna a mantenere e migliorare costantemente la propria cultura aziendale, basata sulla collaborazione, il rispetto reciproco e la valorizzazione delle diversità. L’azienda continuerà a investire nelle persone, consapevole che il loro benessere e sviluppo sono fondamentali per affrontare le sfide future e raggiungere nuovi traguardi.