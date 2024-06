Miss Summer Salento 2024: splendore e glamour al Lido Gogo di Campo di Mare

SAN PIETRO VERNOTICO - Nel suggestivo scenario del Lido Gogo di Campo di Mare, San Pietro Vernotico (Br), si accendono i riflettori per la 14ª edizione di Miss Summer Salento. Questo prestigioso evento, attesissimo ogni anno, promette di regalare emozioni senza pari celebrando l'eleganza delle donne in un contesto unico.Le prime selezioni per il concorso si terranno il 3 luglio 2024 a partire dalle ore 18, presso il suggestivo Lido Gogò Capitanato da Enzo Buttazzo e le domande di partecipazione potranno essere fatte sul profilo ufficale del concorso di Instangram (https://www.instagram.com/miss_summersalento/). Giovani aspiranti alla fascia di “Miss Summer Salento Lido Gogò 2024” si sfideranno in scatti fotografici che determineranno le concorrenti, immortalati dall'abile obiettivo del fotografo di Squinzano, Giuseppe Bello Roma. È un'opportunità imperdibile per le partecipanti di mostrare talento e bellezza naturale, in una competizione che celebra non solo l'estetica, ma anche l'intelligenza e la personalità.Un evento è previsto il 28 luglio 2024 con una serata indimenticabile sempre al rinomato Lido Gogo, dove le concorrenti più brillanti e carismatiche sfileranno sotto lo sguardo attento di una giuria d'eccezione e di un pubblico entusiasta per contendersi il titolo di “ Miss Summer Salento 2024 Lido Gogò”.Ma Miss Summer Salento non è solo un concorso di bellezza; è un vero e proprio evento culturale che celebra la moda e l'eccellenza del Salento. Le concorrenti non sono semplicemente modelle, ma veri e propri simboli di una comunità, portatrici di valori e aspirazioni che vanno ben oltre l'apparenza.Secondo Marcello Altomare e Niko Fiore, organizzatori del concorso da 14 anni, i concorsi Miss sono una celebrazione dell'empowerment femminile, incoraggiando le donne a esprimere la propria personalità e aspirazioni di bellezza in tutte le sue forme. Partecipare non riguarda solo l'aspetto esteriore, ma anche la crescita personale attraverso la formazione, l'esperienza e la costruzione di fiducia.L'organizzazione si impegna a garantire un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti e per il pubblico, con un programma ricco di momenti emozionanti e di intrattenimento di alto livello.Miss Summer Salento non è solo un evento di una sola notte, ma una piattaforma che apre nuove opportunità per le giovani donne del territorio. Attraverso progetti di volontariato, formazione e responsabilità sociale, le partecipanti diventano ambasciatrici della cultura e dell'ospitalità salentina nel mondo.In conclusione, Miss Summer Salento non si limita a celebrare la bellezza femminile; è un'occasione unica per esplorare e promuovere le meraviglie del Salento. Con il suo mix unico di eleganza, tradizione e impegno sociale, l'evento continua a crescere e a consolidare il suo ruolo nel panorama culturale della regione.